Après plus de dix ans d'expériences dans l’accompagnement en individuel et en groupe, j’ai eu l’élan de

partager et transmettre mon savoir-faire au niveau professionnel à toute personne désirant retrouver et/ou développer ses sensations corporelles.



L’objectif de mes formations ?

Apprendre à s’écouter, à se percevoir avec soi, avec l’autre, avec son équipe et mieux gérer ses émotions



Développer une stabilité et une adaptabilité relationnelle respectueuse de soi comme de l’autre pour répondre aux changements de la vie professionnelle.



Accéder à un savoir vivre ensemble et un savoir être avec son corps, ses sensations et ses émotions.





Stages accessibles aux cadres, responsables d'équipes, musiciens et artistes enseignants.

Accompagnement personnalisé ou en groupes.



Didier Lionnet

Mes compétences :

Improvisation corporelle musicale

communication interpersonnelle

musique