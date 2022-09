Matthieu MATTHIEU JARDIN

Matthieu Jardin propose du conseil sur mesure et personnalisé pour le développement d'entreprise.



Fort de ses expériences pendant 15 années sur des postes à responsabilité dans le domaine informatique IT.



Entrepreneur pendant 10 années de Success Story dans les domaines du bien-être et de la médecine douce , de l'esthétique et de la minceur, de l'accompagnement d'entrepreneurs.



Il a rencontré plus de 10 000 entrepreneurs qui ont assistés à ses conférences permettant de comprendre les leviers de réussite dune activité professionnelle dans tous les domaines (santé, beauté, bien-être, mieux-être, médecine douce, développement personnel, coaching, esthétique, minceur, marketing, webmarketing, commercial, conseil, services, informatique, photographie, édition, ).



Il apporte désormais son expérience et son savoir-faire en conseillant des chefs d'entreprise.



Il peut également être un manager ou directeur de transition sur des missions et apporter des solutions et réponses rapide à des problématiques organisationnelles ou de management.



Il est un expert dans les domaines marketing, digital, commercial, ressources humaines, informatique IT. Il intervient également dans les domaines management, stratégie et financier des entreprises.