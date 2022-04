François SPICQ

E X P E R G Y (president@expergy.fr)



Après :

6 ans en cabinet juridique

22 ans de management en entreprises multinationales et organisation professionnelle (Directeur juridique & immobilier; Directeur des Ventes grands comptes; Directeur Commercial; Directeur Général des services)





Aujourd'hui, coach professionnel indépendant et free lance pour des cabinets de RH :

Coach professionnel (accompagnement de managers, dirigeants, jeunes à haut potentiel, cadres d'entreprise et d'organisation... et de leurs équipes)

Superviseur de coachs

Manager Conseil (dirigeants PME / PMI)

Consultant en Organisation (notamment commerciale)

Formateur Coaching / Management / Commercial



Conduite de projets

Accompagnement de changement conjoncturel ou structurel

Développement de carrière, prise de fonctions, leadership

Formation



Membre fondateur et Président de l'Association Européenne de Coaching (AEC-EMCC France) 2005-2011

www.aecoaching.eu

Coordinateur pédagogique et intervenant DESU Coaching à l'Université de Paris 8 2005-2008

Intervenant DU Coaching Université Cergy-Pontoise 2010

Intervenant DU Coaching Université Catholique de l'Ouest - UCO - (Angers) depuis 2008



Mes compétences :

Accompagnement

Coach

Coaching

Commercial

Conduite projet

Conseil

Consultant

Développement

Dirigeant

Formateur

Formation

Formation équipe

Leadership

Manager

Organisation

Ressources humaines