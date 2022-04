Arnaud VILLENAVE

Passionné d'Agilité, je conseille et accompagne mes clients dans leurs pratiques Agiles.



Les principes des méthodes Agiles ?

Collaborer avec le client

Travailler dans un rythme soutenu et soutenable

Equipe auto-organisée

Favoriser l'amélioration continu

Simplifier les échanges

Livrer rapidement et régulièrement en prenant en compte le ROI

Acceuillir le changement

Simplicité et effciacité



Pour permettre cela, je suis là pour :



Mettre en place des rendez-vous réguliers : Sprint Planning, Daily Scrum, Rétro,..

Proposer des artefacts : Backlog, Burndown chart, KDS, Roue de Deming

Mettre en place la stratégie de test adecquate en fonction des technologies



Mes compétences :

SQL Server

.NET

Kanban

Office 2010

Lean management

Silverlight

TFS 2010

Scrum

Sonar

Ssas/ ssis/ ssrs

Greenpepper

Scrum Master

TFS

SSIS

SSRS

BI

TDD

PDCA

SSAS

Coaching d'équipe