Florence FONTA

Http://www.fonta-coaching.com

Je fais du coaching personnel et professionnel.

Spécialisée en Conduite du Changement, j'accompagne toute personne ayant une réflexion sur son orientation professionnelle et/ou sur son équilibre de vie.

Grâce à mon expertise en qualité de kinésithérapeute, je reconnecte l’esprit et le corps pour instaurer

un Bien-être durable.

J'associe à mon coaching des thérapies brèves et mes domaines d'expertises sont:

. Le life coaching

. Le coaching professionnel

. le coaching de groupe

. le coaching familial

. le coaching des adolescents

. le coaching des étudiants

Je propose des Ateliers sur des thèmes d'orientation personnelle et des Séminaires en entreprises.



" NE RESTEZ PAS TOURNE(E) VERS LE PASSE ET AU LIEU DE RÊVER VOTRE VIE, VIVEZ VOTRE RÊVE" Anonyme



Mes compétences :

Adaptibilité

Positive Attitude

Professionnalisme et honnêteté

Sensitive

Life coaching

Ecoute client

Family coaching

Coaching professionnel

Coaching des étudiants

Coaching Jeunes parents

Ecoute

Accompagnement

Communication

Programmation Neuro Linguistique ( PNL)