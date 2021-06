Adeline FONTENEAU

Je suis issue d'un BAC+2 dans l'administratif secteur sanitaire et social (BTS SP3S). J'ai effectué mon BTS en apprentissage au sein de l'entreprise AG2R LA MONDIALE en tant que gestionnaire des activités sociales individuelles et collectives. Par la suite, j'ai exercé en temps que technicienne PSSP à la MSA pendant 1an et demi. Constatant que le domaine ne correspondait plus à mes attentes, j'ai travaillé en tant qu'hôtesse d'accueil à CITY ONE, serveuse de banquet chez un traiteur, ouvrière agricole et ouvrière viticole, puis serveuse dans des restaurants.

La polyvalence des tâches est très important pour moi ainsi que le contact avec le public et son accompagnement.

A ce jour, je suis en formation à PREPA AVENIR sur Angers pour définir mon projet de reconversion professionnelle.

Grace à des entretiens avec des professionnels sur le terrain j'ai pu constatéé que quelques métiers en ressortent (Conseillère en économie sociale et familiale, assistante sociale, Animatrice dans les structures d'aide, agent de location en HLM).