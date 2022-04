Cloé BORDES

- Titulaire du BTS Assistante de Gestion PME-PMI

- Baccalauréat Professionnel Métiers du Secrétariat

- Disponible dès maintenant

- Bonne utilisation des logiciels EBP Gestion Commerciale et EBP Comptabilité

- Très bonne utilisation du Pack Office

- Compétences professionnelles acquises durant mes stages et formations

- Ma vision du métier d'assistante est

¤ Être l'interface avec les clients et fournisseurs de son N+1

¤ De prendre en charge toutes les tâches organisationnelles de son manager :

- Gérer son agenda

- Traiter tous les courriers

- Organiser les réunions et rédiger et les comptes-rendus

- Prendre en charge l'organisation de séminaires et voyages en respectant un budget alloué

- Mettre en place un système adapté pour l'archivage des documents

- Participer et apporter sa contribution pour l'élaboration d'un budget et d'appels d'offres auprès des fournisseurs

- Savoir s'intégrer auprès de tous les équipes (commercial,production etc...)



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

IBM AS400 Hardware