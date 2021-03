Adeline PRADAL

Bienvenue dans mon monde



Je vous invite à partager ma passion et à découvrir

« mon pinceau » au travers des différentes photos de ma page facebook professionnelle : https://www.facebook.com/Ade-peintre-en-d%C3%A9cor-Bordeaux-199017776812384



Vous verrez et comprendrez alors que ce que je désire avant tout c'est peindre vos envies.



Les compétences acquises au fil de mes formations me permettront de réaliser vos projets de :



- peinture

- toile

- trompe l'oeil

- peinture murale décorative (menu fresque sur site)

- décoration d'objets avec différents effets :

- bois

- marbres

- moulures

- patines

- filets

- ornements

- peau de chamois

- éponge, chiffon

- fond de fresque

- béton ciré

- reproductions

- portrait



Ainsi vous apprécierez le fait que chaque réalisation soit personnalisée, unique et à votre goût.



