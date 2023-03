Adeline QUENEHEN

Assistante de direction auparavant, au sein de la société BLH durant deux ans ainsi que de sa filiale BCH, durant six mois, dans le cadre d'une préparation en alternance d'un BTS Assistante de Gestion PME-PMI au sein de l'IDRAC situé à Amiens.



Je suis actuellement à la recherche active d'un poste d'Assistante de direction/gestion d'une entreprise sur Amiens et ses alentours pouvant m'accueillir afin de pouvoir mettre à leur service mes compétences et mon expérience.



L'occupation de ce poste durant ces deux années m'a permis d'acquérir tant de compétences dans la gestion administrative que de la gestion comptable.



Cette expérience m'a permis de développer mes compétences en tant qu'assistante de direction, de savoir gérer les taches quotidiennes d'une PME dans son ensemble en toute autonomie.



Mes compétences :

Persévérante

Capacité d'adaptation et d'écoute

Assistante de direction

Dynamisme

Gestion comptable

Gestion administrative

Agent recenseuse

Ressources humaines