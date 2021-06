Adeline THENARD

Actuellement en reconversion professionnelle, il a été important pour moi de réfléchir et de repenser mon avenir afin de faire correspondre ma personnalité avec mes compétences. Cela ma permis de mettre en lumière les éléments manquants de ma formation que je souhaite acquérir par lintermédiaire de la formation de Formateur Pour Adultes.

Mon parcours scolaire se compose dun BEP vente, suivi dun Bac Pro vente également puis dun BTS MUC grâce auxquels jai acquis la capacité de manager une équipe, maitriser la relation client et gérer loffre et les services. La totalité de ce cursus ayant été réalisé en alternance, jai pu appliquer directement la théorie avec la pratique en travaillant dans des enseignes tels que Brice, Picard, Seigneurie Gauthier, Square Habitat, CRM Consulting et pour la plus longue dentre elle, Darty. En parallèle, jai passé un diplôme de Jeune Animateur Technique (JAT) afin dencadrer des 3/5 ans dans leur apprentissage et la découverte du football.

Mes expériences dans la vente, bien que formatrices et révélatrices, nont pas été le domaine dans lequel je souhaitais exercer ma carrière. Jai alors réalisé un rêve en mengageant dans lArmée de Terre en 2014. Jai appris à me dépasser et à me découvrir dans ce milieu qui ne réussit pas à tout le monde, à minitier à différents métiers et compétences, à découvrir le monde qui mentoure et jai pu gravir les échelons jusquà devenir chef déquipe. Jai pu accompagner des jeunes engagés sur leurs objectifs professionnels. De plus, jai pu organiser des réunions dinformation au sujet des procédures en France, tel que les aides financières pour le logement, les enfants, les formations. Jai dirigé et animé de nombreuses formations aussi bien techniques, militaires que de secourisme. Malheureusement cette vie « à 100 à lheure » ne permet pas une vie personnelle stable. Cest une des raisons pour lesquelles jentame ma reconversion professionnelle, afin dallier mon futur métier avec mes dix années dexpériences, mes diplômes et ma passion pour le sport.

Je me suis également formé aux premiers secours avec le PSC1 et son monitorat. Et enfin, jai obtenu en 2018 mon BAFA, afin de devenir formatrice de ce brevet. Tout ceci cumulé ma apporté les qualités pédagogiques et andragogiques nécessaires à lanimation de diverses formations, milieu dans lequel je mépanouis particulièrement.

En conclusion, lobjectif à court terme essentiel à la poursuite de ma reconversion professionnelle est de me qualifier et de valider ma formation de Formateur Pour Adultes avec l'Afpa de Balma.