Linda THENARD

Inventage, acteur majeur des sociétés de conseil opérationnel, propose une large gamme de missions d’optimisations fiscales, sociales, environnementales et financières aux PME/PMI et grandes entreprises.



Mes missions principales sont :



• La participation active aux actions de prospection et téléprospection région Est (prise de rendez-vous, détecter les besoins de mes interlocuteurs, suivi de client ,dossier de présentation du contexte économique de l’entreprise…)

• La veille commerciale et économique de la région Est

• La qualification de la base de données commerciale

• L’organisation d’événements et mise en place d’actions marketing.