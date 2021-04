Adeline WIPF

Je suis Manager en Excellence Opérationnelle & Amélioration Continue à l'imprimerie de la Banque de France.



Diplômée d'un Mastère spécialisé en Manager de l'Amélioration Continue à l'Ecole Catholique des Arts et Métiers de Lyon, j'ai acquis des compétences dans l'amélioration de la satisfaction client et dans le pilotage de la performance tout en favorisant la coopération des équipes et la responsabilisation des personnes.



En tant qu’ingénieur QHSE à l'entreprise DANONE (usine d'embouteillage d'eau EVIAN), j'ai ciblée d'avantage mes centres d'intérêts vers l'Amélioration Continue et la résolution de problèmes au sein d'une grande structure (la plus grande usine d'embouteillage d'eau minérale au monde avec plus de 900 employés et 7 millions de bouteilles produites/jour).



En stage de 3 ème année, j'ai rédigée et mis en place un plan HACCP pour une entreprise agroalimentaire haut de gamme basque (PARIES) et cela a confirmé mon intérêt pour le domaine de la Qualité et de l'amélioration continue.



Mes compétences :

Pack Office

5S

Amélioration continue

Résolution de problèmes

Management Visuel de la Performance