Benoit DELRUE

Lancé le 10 septembre 2018, jimagine.org se veut être le nouveau média participatif avec une ligne éditoriale positive. L’objectif premier de ce site internet est de montrer qu’il existe en France de belles initiatives qui sont en manque terrible d’exposition médiatique.



Comme nous le savons, les médias engagés existent depuis des années sur le web et sont les pionniers d’une approche médiatique positive. A travers ces différentes rubriques, jimagine.org se veut être le reflet de la diversité de l’engagement, la solidarité et de l’innovation sociale et positive.



JIMAGINE.ORG fait le choix d’apporter des réponses claires et d’aider à comprendre une société en constante mutation et mettre en avant les initiatives positives des quatre coins de la France.



C’est aussi un réseau social et professionnel qui permet d’éditer un profil, créer des groupes, envoyer des messages, ajouter des contacts, en suivant la ligne éditoriale positive.



C’est un site de partage, de convivialité et de solidarité



