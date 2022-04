J'assure,avec mon équipe de maintenance, l'entretien de la base, le suivi du parc roulant(semis remorque et tracteur) et l'entretien de notre parc d'engins de manutention. Je suis garant du suivi de tout les contrôles obligatoires, aussi bien ceux concernant la sécurité des personnes et des biens, que ceux concernant l'environnement.

Je gère un budget de fonctionnement, et un budget investissement.



Mes compétences :

Organiser

Anticipation

Esprit d'équipe