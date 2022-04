Christophe BOURGEOIS

Apporte mon soutiens technique aux techniciens sur les modalités surgery vasculaire et dentaire....





Intervention sur site en préventif et en curatif sur un parc de machine installée



compétence en haute technicité:intervention sur tepscan;salle vasculaire hybride(entretien de la premiére salle vasculaire hybride GE mondiale);Gammacamera hybride.



Collaboration avec les Ingénieurs Commerciaux.



Installation des nouveaux équipements.



Formation aux utilisateurs.



autonomie administratif et technique



TRAINING SUR LES MACHINES GE SUIVI A WAUKESHA AUX US



Mes compétences :

STAGE EXCEL

STAGE RESEAU

STAGE WINDOWS XP PRO ET NT