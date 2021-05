David LEVEUGLE

Issue du milieu technique, j'ai au fil des années évolué vers l'encadrement de production au sein de l'entreprise CIUCH industrie.



J'ai intégré l'entreprise en1992,pour exercer un emploi d'electromécanicien, j'ai eu la chance et la volonté de m'investir au sein la société familiale CIUCH SA.



Depuis 2005, je suis responsable de production pour CIUCH industrie , concepteur et fabricant de matériel de manutention.



Mes compétences en management :

- Encadrement d’équipes (40 salariés).

- Animation de formations, de réunions de travail.

- Implication dans le monde scolaire ( apprentissage, CQPM,stage en entreprise)

- Mise en place de VAE et assistance envers mes collaborateurs ( Bac Pro , BTS)



Mes compétences "métier" :

- Gestion de l’ordonnancement, des plannings d’équipes.

- Conduite de la maintenance préventive.

- Connaissance des outils de production : 5S, SMED, Kanban...

- Conduite de travaux bâtiment : Captation fumées, Caisson d'insonnorisation.

- Achat matière (métallurgie).



Mes compétences en informatique :

- maitrise de l'environnement WINDOWS

- Logiciel LANTEK (Programmation poinçonneuse TRUMPF)

- Logiciel AMADA ( Programmation Presse-Plieuse CN)

- Autocad,

- Logiciel Project.





Mes compétences :

Leadership

Coaching sportif

Management opérationnel

Tournage

Soudeur

Fraisage

Travail en équipe