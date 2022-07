Humaines :



- Bonne présentation et excellente élocution

- Dynamique et passionnée

- Esprit créatif et positif

- Gout prononcé pour le contact humain

- Sens de la diplomatie

- Orienté résultats



Marketing et commerciales :



- Élaboration de Business Plan, plans marketing et plans d’actions

- Mise en place et coordination d’études marketing

- Rédaction des propositions commerciales

- Prospection et gestion de portefeuille de clients/fournisseurs

- Négociation de contrats et fidélisation

- Assurer une relation privilégiée avec les partenaires

- Reporting régulier et structuré au top management

- Organisation et supervision Evènements

- Détection des nouvelles opportunités du marché

- Lancement de nouveaux produits et services



Management :



- Recrutement et encadrement de l’équipe commerciale et marketing

- Animation, motivation et contrôle de la force de vente

- Management des équipes Commerciaux



Mes compétences :

Distribution B to B

Informatique de gestion

Distribution Analysis

Merchandising/Marketing

Contract Negotiation & Implementation

Internet

Techniques de Management

Commercial grands comptes

Techniques commerciales

Technique de vente

Technical Product Sales

Microsoft office et des divers logiciels

Distribution Alimentaire