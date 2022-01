Ingénieur d'état filière : MIAGE(Méthodes informatiques s appliquées à la gestion des entreprises .Etant passionné par le domaine d'analyse de données (Big Data) et de l'informatique artificiel (Business intelligence), Mon objectif professionnel et d'approfondir mes connaissances et d'acquérir une base solide dans le domaine informatique sur tous les domaines(gestion projet Si, audit SI, pilotage projet SI, développement , intégration , paramétrage....) Par ailleurs je suis très intéressé par le secteur banque parce que j'ai appris beaucoup des compétences soit de coté de management(la gestion collaborateur,suivi budget,gestion achat, gestion stock)soit de coté d'automatisation des applications avec Vba(gestion d'absences, gestion attestions du travail, domiciliation...) et Wpf C# (gestion des effets et des chèques) ....... ,



Mes compétences :

Oracle

MySQL

PHP 5

Java EE

Microsoft Excel

Hibernate

Visual Basic

Microsoft SQL Server

JSP

JavaServer Framework

Microsoft Office

C#