Baddadich ADIL

NOVECT est une entreprise spécialisée en ingénierie et management de projets, nous apportons des solutions sur mesures adaptées à chaque projet, tant sur le plan technique qu'humaine.

Grace à une équipe pluridisciplinaire, nous proposons des services d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'œuvre, de la maîtrise d'œuvre d'exécution et de la maîtrise de chantier.

NOVECT Ingénierie intervient principalement sur des projets industriels et tertiaires à forte valeur ajoutée, dans les domaines de la chimie, pharmaceutique et agroalimentaire.



Mes compétences :

Industrialisation

Direction de Travaux

Contrôle de gestion

Gestion de projet

Conception mécanique

Gestion de la production

Gestion de maintenance

OPC

Gestion des stocks

Analyse des besoins

Construction ERP

Construction de bâtiment industriel

Prospection commerciale

Comédie

Management des hommes

Amélioration continue

SAP

SICAP

RDM

Pro/ENGINEER

Microsoft Project

Microsoft Office

Lotus Notes/Domino

Aoutocad

ANSYS