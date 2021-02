Patrick PATRICK FIACRE (FIACRE)

Ingénieur Arts & Métiers, de culture technique, j’enrichis mes années de responsabilité d’unité de Production de petite et de grande série, par une expérience en Direction Technique / Centre de profits et en Bureau d’études. Ainsi, le fils conducteur de ma carrière se résume dans ma conviction qu’en France, il est possible de créer, dans tous les domaines d’activité, de la richesse et de la valeur ajoutée. La clé de la réussite passe par l’innovation, par la maîtrise de ses coûts, par la conduite de changement et surtout par la création et l’animation d’une démarche participative de ses équipes.



En conséquence, aujourd’hui, mon projet professionnel me pousse vers des responsabilités qui allieront à la fois une forte implication dans le déploiement de la stratégie de l’entreprise, une autonomie dans la conduite et l’obtention des résultats.



Je suis à l’écoute de nouvelles opportunités professionnelles idéalement dans le secteur industriel (PME/PMI) dans l’ouest de la France.





Mes compétences :

Manageur

Responsable de production

Lean management

Gestion de la production

Direction de production

Gestion de projet

Recrutement

Gestion de la relation client

Gestion de la qualité

Management

Conduite du changement