Adil CHAGRAOUI

Bonjour et Bienvenue sur mon profil.



J'évolue actuellement dans la branche IT des métiers de Financement .



Après 12 ans d'expériences dans la conception et le développement informatique , j'ai décidé d'aiguiser mes compétences dans la gestion de projets au sein des BFI où je traite au quotidien des problématiques de support de production. Ceci afin de m'orienter vers le management à moyen terme.



Je serais très heureux de partager mon expérience mais aussi d'en connaitre d'avantage sur les métiers de la branche CIB en France et à l'international principalement pour des postes de management. N'hésitez pas à entrer en contact avec moi.



Mes compétences :

Nouvelles technologies

Finance de marché

ITIL

MySQL

Shell

Oracle

Sybase

Weblofic

Dollar U / Control-M

Support technique

Release management

Incident , Problem & Configuration management

Support aplicatif

IT Production

Reporting

Coordination

Data Management

Recrutement IT

Web

Digital