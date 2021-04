Formations :

- BTS MUC, Ecole Sup, Paris

- BTS design graphique, EMC de Malakoff, Paris

- Baccalauréat scientifique, Igny, Essonne



Qualification :

- Manager

- Game Designer

- Infographiste

- Motion Designer



Plus d'informations sur mon portfolio :

http://advielledesign.com/



Mes compétences :

- Adobe Photoshop

- Adobe InDesign

- Joomla

- Adobe Illustrator

- Wordpress

- CINEMA 4D

- CSS 3

- HTML 5

- Adobe After Effects

- Adobe Flash

- Adobe Premiere