Sofian SMAÏL

Chef de projet senior dans les domaines des systèmes d'information IT (infrastructure, pilotage projet, MOA...) et possédant également des connaissances "métier" dans les domaines des ressources humaines (gestion des carrières, recrutement, ingénierie de la formation, sécurité IAM, RSE). A l'écoute constante du marché notamment pour de nouvelles expériences permettant d'enrichir mes compétences et découvrir de nouveaux horizons.



Mes compétences :

Gestion de projet (ITIL, Prince2, PMI, Agile)

Réponse à appel doffre

Analyse de marché, Coordination et rédaction de cahiers des charges

Méthodologie et planification de projets

Gestion des risques projets et pilotage

Assistance à maitrise douvrage

Décisionnel (détermination, recherche et analyse dindicateurs, KPI)

Change management

Technical writing

Ingénierie de la formation

Domaine fonctionnel « métier » : RH / SIRH, sécurité (IAM), RSE, conformité

Pilotage projet de migration Cloud (analyse du besoin, migration, transfert en maintenance)

Pilotage projet Citrix Cloud (traitement obsolescence infrastructure, observabilité et offre de service)