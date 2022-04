Christelle LEGARSON

Je travaille dans le domaine des Ressources Humaines depuis 13 ans



Passionnée par mon métier, c'est avant tout dans l'accompagnement et le développement des personnes que je m’épanouis le plus.



Depuis 5 ans, j'accompagne nos collaborateurs à travers des projets de développement RH et de gestion des talents : programme de hauts potentiels, amélioration des pratiques managériales, animation de formations comportementales et managériales, déploiement d'un outil d'évaluation de la performance.



Mon accompagnement passe également par des entretiens individuels et des formations collectives de sensibilisation au MBTI dont je suis accréditée (Niveau 1 et Niveau 2). Cette sensibilisation comprend les phases de questionnaire, exploration des préférences, auto-évaluation et debrief approfondi du profil.

Je suis également accréditée TRACOM "Social Styles & Versatility", un outil qui permet de mettre en évidence nos comportements visibles lorsque nous communiquons. Ce modèle est basé sur des évaluations d'équipe et un auto-positionnement. Les phases abordées en entretien sont une exploration des différents profils et un debrief approfondi du profil du candidat.



Pendant 6 ans, j'ai accompagné les collaborateurs (consultants et auditeurs) sur l'ensemble de leurs problématiques RH opérationnelles. J'ai animé les comités d'évaluation et élaboré les revues salariales de ces populations, géré les aspects légaux (entretiens de licenciement),.



Durant 3 ans avant cela, j'ai mis en place le plan de recrutement pour les métiers du Juridique & Fiscal.







Mes compétences :

Formateur

Gestion de projet

RH

Animateur