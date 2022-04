Fabienne MOREAU

11 ans d’expérience au sein de la Direction des Ressources Humaines d’une SSII m’ont permis d’acquérir une connaissance approfondie de tous les processus RH de la vie d’une entreprise. Spécialiste de la formation, mon domaine de compétence de prédilection est le développement des ressources humaines.



J’ai suivi une formation universitaire en « Evaluation et bilan des compétences » grâce à laquelle j’ai développé mes connaissances en matière de méthodologie de l’entretien, des questionnaires et tests ; de méthodologie pour l’utilisation de l’évaluation et le bilan des compétences pour l’aide à l’insertion, la VAE, la reconversion et l’évolution professionnelle ainsi que dans le champ de l’entreprise avec la gestion des postes et des carrières, le recrutement, la mobilité, la GPEC.



Cette formation m’a ouvert de nouvelles perspectives en termes d’intérêts et de positionnement professionnels et m’a confortée dans mon désir de m’orienter vers le conseil et l’accompagnement RH / Emploi.



Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement Emploi

Animation

Animation ateliers

Bilan de compétences

développement RH

Formation

GPEC

MBTI

Mobilité

Mobilité professionnelle

Recherche

Techniques de recherche d'emploi