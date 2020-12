Rudy BADDHA-MOURADI

Une expérience de 20 années en tant que Directeur Général d’une filiale d’édition de progiciel et de gestion pour compte de tiers ainsi que directeur dans des fonctions de structuration et d’organisation des directions générales.



Dirigeant ayant travaillé dans de nombreux secteurs en assurance – mutuelle, assureur & courtiers, en banque, en informatique, dans l’édition de progiciel et dans l’industrie



Spécialités :

✔ Gestion d’un P&L, restructuration / organisation

✔ Ventes

✔ Management d'équipes multiculturel et multifonctionnel



J’ai à cœur d’apporter mon expertise pour structurer et développer les sociétés pour lesquelles je travaille sur le plan, humain, technique et fonctionnel en particulier dans des environnements complexes.



Mes compétences :

Solution Selling

Direction générale

systèmes d'information

CRM

organisation

conseil

gestion du changement

IT

consulting

budget

gestion de projet