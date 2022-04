Fabienne MICHOT

Directeur de projet au sein du Groupe William Sinclair, mon activité consiste à accompagner les entreprises pour développer la performance managériale et commerciale tout en préservant le bien être au travail.



Cela fait suite à une expérience de 5 ans en tant que consultant en management au sein du Cabinet Balthazar et de plus de 15 ans dans l'industrie pharmaceutique à des postes terrain et siège et à des activités variées à l'étranger.



Collaboratrice joviale, j'ai un leadership et une autorité naturelle, attachée à la qualité de la relation tant avec mes clients que mes collègues, j'ai développé de par mes expériences de nombreuses compétences opérationnelles :



- Conception, pilotage et déploiement de dispositif de formation et séminaire

- Ingénierie pédagogique : de la conception à l’animation de modules de formation, avec parcours en

Blended Learning, création d’eLearning et Serious game inclus

- Maîtrise des techniques de vente, management, communication et gestion de projet

- Développement personnel : Analyse transactionnelle, Intelligence émotionnelle, Assertivité, Certifiée Insight

Certifiée MBTI UK, Certifiée MnemosTypes

- Accompagnement opérationnel : prise de poste managérial, dynamique d'équipe, reconversion ...

- Prospection, marketing et commercialisation en France et à l’étranger

- Anglais courant



Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement au changement

Commercial

Communication

Conseil

Conseil RH

Développement personnel

Formation

Gestion de projet

Ingénierie

Ingénierie pédagogique

Techniques de communication

Ressources humaines

E-learning

Management

Organisation de séminaires

Coaching opérationnel

Socio-dynamique

MBTI

Insight Arc en Ciel

Process Communication