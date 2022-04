Fabienne STÉPHENNE

Pédagogue au département pédagogique de Champion (Henallux) et également logopède de formation, je pratique de neurofeedback au centre paramédical de Champion

Le neurofeedback est une technique d’entrainement Cérébral (non invasive et indolore) vers un MIEUX-ETRE.

Il permet de soulager des symptômes de stress, fatigue, insomnies, burn out, troubles d’apprentissage ,...

Je suis une SOCIAL MARKETER.



Je suis partenaire de Modere, grande marque de produits essentiels au style de vie.

Cette marque se caractérise par la recherche en non toxicité et sa vaste gamme.

Elle vise à mettre sur le marché des produits sains, sûrs et efficaces, tout en étant économiques



SON MODELE MARKETING EST INNOVANT "social retail" CARACTÉRISÉ PAR LE PLACEMENT DES CLIENTS ET L'ASSOCIATION VDI ET SOCIAL SHOPPING



Je promotionne la marque Modere

Je peux vous accompagner à développer un revenu passif grâce à vos clients fidèles qui commanderont directement en ligne.



Découvrez la gamme de produits sains et efficaces :

Découvrez-moi

Mes compétences :

Ecoute active

Détermination et Efficacité

Enthousiasme et Conviction

Patience et Fidélité

Fiabilité et Intégrité

Accompagnement du changement

Rigueur dans le travail

Santé

Marketing relationnel

Développement personnel

Prévention

Autonomie

Accompagnement

Persistance et consistance

MLM

Éthique

Détermination

Fiabilité