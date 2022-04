Fabienne STEPHENNE

Je suis une SOCIAL MARKETER.



Je participe actuellement au LANCEMENT d'une grande marque de produits essentiels au style de vie.

Cette marque est à présent accessible en Europe ; elle bénéficie de l'héritage d'une société pionnière de 27 ans de recherche en non toxicité et grande qualité de sa vaste gamme.



Cette nouvelle marque a pour philosophie "live clean"​ et pour lettres de noblesse, STYLISH SAFE and SMART



Cette nouvelle marque s'est donné pour mission d'avoir 10 millions de maisons saines dans le monde d'ici 2020



Vivez ce lancement





Pour réussir, adhérez à notre culture d'équipe, voyez GRAND, ayez foi, chassez le doute , soyez teacchable ,

ayez une vision pour votre vie,

Et soyez courageux, motivé, discipliné, persistant

Ayez envie de transmettre aux autres ces enseignements,

et développez votre leadership.