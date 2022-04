Claire GAUDISSART

Bienvenue sur mon profil, quelle que soit la raison pour laquelle vous le consultez, n'hésitez pas à me laisser un message je suis toujours heureuse d'échanger sur les multiples thématiques rencontrées au cours de mon parcours professionnel.

Tout ce qui permet de nourrir la réflexion et de faire avancer l'intelligence me passionne.

A très bientôt !



Mes compétences :

Capacité d'écoute et de restitution

Créativité

Développement

Humour

Professionnalisme

Coaching

Réseau

Formation

Accompagnement

Réflexion stratégique

Communication