Célia DE CADENET

Mon projet professionnel : évoluer en tant que chargée de communication au sein d'une entreprise d'envergure internationale sur des problématiques tant internes qu'externes.



Mon profil:

- 9 années d'expériences significatives en marketing et en communication

- Connaissance du secteur du conseil aux entreprises (BtoB)

- Profil polyvalent : communication, community management, événementiel, webmarketing

- Expérience tournée vers l’international

- Anglais et espagnol courants

- Dynamique, réactive, rigoureuse et déterminée



Mes compétences :

Communication

Evénementiel

Internet

Marketing

Outils d'aide à la vente

Plan Marketing

Presse

Référencement

Relations Presse

Site internet

Vente

Web

Web marketing

Webmarketing

Gestion de projet