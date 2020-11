Adil ELYAMOUNI

L'Autonomie,l'esprit d'équipe et le bon relationnel, sont des qualités qui m'ont permis de mettre à profit réactivité et créativité pour accomplir efficacement les tâches et responsabilités qui m’ont été confiées.

Grace à mes différentes expériences professionnelles, j’ai pu développer la polyvalence et l'esprit d'analyse, ainsi la faculté d’adaptation qui constituent mon atout majeur.



Mes compétences :

Gestion de la production

Gestion d'équipe

Conception mécanique

Diagnostique et Electronique Embarquée en Automobi