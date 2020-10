Lauréat de l'école Nationale supérieure d’électricité et de Mécanique, j'ai piloté plusieurs projets industrielles dans divers domaines d'ingénierie : Conception mécanique, Design industriel, Calcul des structures, maintenance industrielle, qualité et gestion industrielle, etc.



Mes compétences :

Conception mécanique

Calcul de structure

Maintenance industrielle

Gestion de projet

Gestion de la performance

Lean management

Aéronautique

Six Sigma