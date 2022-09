Adil MOUMNI

Mon parcours professionnel est orienté vers le commerce et la distribution mais depuis quelques années il y a une orientation dans le milieu de l'assurance. Tout au long de ma carrière professionnel j'ai pu développer un certains nombres de compétences polyvalentes dans différents secteurs concurrentiel.



Aujourd'hui je suis spécialisé en protection sociale et j'apporte toute mon expertise aux clients particuliers mais aussi aux professionnels.





Ma bonne connaissance du milieu du travail mais surtout du milieu commercial due à mes diverses expériences m'apporte une expertise poussé et fait de moi un conseiller commercial expérimenté.



Pour tout renseignement complémentaire je reste à votre disposition, n'hésitez pas à me contacter.