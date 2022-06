Adnane ERRAFI (ADNANE ERRAFI)

Comptable dynamique et autonome doté d'une d'expériences de plus de quatre années en cabinet d'expertise comptable et fiscale. Je souhaite m'investir dans un poste de responsabilité dans le domaine de comptabilité, fiscalité et gestion d'entreprise.

Je suis également chargé de plusieurs responsabilités administratives, financières et gestion du personnel au sein de l'association Maghreb Secours où j'occupais un poste de directeur administratif.