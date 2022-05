Wahid SAKHI

Manager de projets polyvalents avec 18 ans d’expérience en informatique et Services Delivery Management s’appuyant sur de bonnes pratiques et méthodes Lean, ITIL, Scrum et SAFe Agile. Doté de bonnes capacités personnelles et techniques, et de compétences remarquables en management, j'accompagne des grands clients de différents secteurs (Banque, Telecom, Logistique, Finance, Aéronautique et autres) dans leur transformation digitale dans le cadre de projets AD et ADM, projets d’amélioration de performance, de réduction de coûts ou encore restructuration organisationnelle.



Expert dans les activités de Test et passionné par la transformation digitale, l’industrialisation des services, l’automatisation (RPA), et l’innovation. J’apporte de la valeur à mes clients et mes équipes grâce à mon expérience solide de collaboration dans un environnement multiculturel (Inde, France, Europe continentale et Maroc) et de management d'équipes pluridisciplinaires internes/externes (plus de 60ETP), multi-sites, multi-pays, dans le cadre de projets diverses.



Mes compétences :

Continuous Improvement

Service Design

Benchmarking

eLearning

Back Office

Front Office

Business Use Case Model

Reactive Maintenance

e-Business

Content Management

Managerial Skills > Team Management

Project Management

mon expérience

ADM

AD

Helpdesk

Quality Assurance

Selenium

ITIL

Web Services

Intranet

Extranet

Functional Design > Functional Specification

Microsoft ASP.NET

Specifications

Active Server Pages

HTML

HTML5

JavaScript

VBScript

XML

eCommerce

Visual Basic .NET

Microsoft SQL Server

Agile Methodology

COM/DCOM

Objets COM

Oracle

Oracle 11i

Oracle 2000

Oracle 6

Oracle 7

Oracle 8

Oracle 9

SAFe

Scrum Methodology

Siemens Hardware

Visual Basic