Jean-Francois GORE

15 ans d’expériences dans le domaine de la gouvernance de projet et du conseil en organisation : le déploiement d’infrastructures et de systèmes d’informations, la gestion transverse de projet/programmes complexes.



- Compétences : PRINCE2, management de projet Telecom et IT, contrôle de gestion, analyse de la valeur, formateur sur MSProject

- management : management d'équipe, conduite d'équipe projet

- Expérience fonctionnelle : SI, supply chain, maintenance, marketing, R&D

- Secteurs : IT, Telecom, industrie de fabrication





Certifications internationales (Programme / Project Management):

o OGC PRINCE2 (managing Project In Controlled Environment)

o P2M - PMAJ (the Project Management Association of Japan)

o OGC MSP (Managing Successful Programmes)



Certifications internationales (Finance)

o SAVE International (US) : AVS « Associate Value Specialist »



Mes compétences :

Accounting

agile

Analyse de la valeur

Analyse fonctionnelle

Conseil

Contrôle de gestion

Cost control

Gouvernance

Management

Management du changement

Méthode agile

Microsoft Project

MS-Project

MSProject

PRINCE2

PROGRAMME

Programme Management

Project accounting

Telecom

Contrôle des coûts

Information Technology

Conduite du changement