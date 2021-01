Adolfo ADOLFO MANDATO (MANDATO)

Passionné par le luxe, les matières nobles et l expérience client, je suis un manager à lécoute, organisé avec une approche stratégique et opérationnelle précise et efficace. Capable dorganiser et gérer la totalité des activités des ventes dune marque, depuis plus de 15 ans japporte un point de vue frais et « out of the box » aux marques pour lesquelles je deviens le premier ambassadeur. Dans un contexte compliqué je suis capable de prendre des initiatives ciblées afin de contribuer à la réussite dun projet grâce à ma connaissance des différents canaux de vente.