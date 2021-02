Adoté Koffi AMOUZOU

Inscrit en qualité de Comptable agréé près les Cours et Tribunaux du Togo, je dispose de dix sept (17) années d’expériences professionnelles essentiellement dans le domaine de la gestion comptable et financière d’entreprise pour avoir effectué entre autres plusieurs missions : Rédaction des procédures comptables et mise en place et de tenue de comptabilité dans le cadre de l’élaboration de manuel de procédures Administratives Comptables et Financières, d’établissement et de suivi budgétaire, montage de dossier financier, d’audit contractuel , de renforcement de capacité et de formation dans des domaines spécifiques. Organisation des travaux de clôture et de fin d’exercice comptable et la confection des états financiers de synthèse selon les nouvelles dispositions du SYSCOHADA Révisé.



Mes compétences :

Financial Statements/Financial Reports

Accounts Payable

Audit

Budgets & Budgeting > Budget Planning & Budget Pre

Consolidations

Financial Statements/Financial Reports > Balance S

Fixed Assets

Monthly Closing > Month End Reporting

Paye/Prsi

Payroll

Reconciliations

Taxation

Teamwork

Treasury Operations > Treasury management

Sage Accounting Software