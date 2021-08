Adriano CIMENTI

Profil récapitulatif

 compétences principales : DB2, SQL, Rexx, Cobol, Assembleur, CICS, IMS, DL1

 secteurs : assurances (15 ans), industrie, banque, grande distribution, services, usine retraite

 fonctions exercées : formateur, expert DB2, DBA DB2, support technique, chef de projet MOE / AMOA, programmeur système, concepteur/réalisateur, actuaire



Les plus :

 polyvalence technique et fonctionnelle batch et temps réel

 spécialiste en optimisations SQL, grosses volumétries et outillage REXX

 expert en techniques de programmation (algorithmes, cinématique, coding optimisé…)

 expérience système (plus de 15 ans d’assembleur)

 connaissances nouvelles technologies (J2EE, Websphere)



Fonction recherchée :

 Expert DBA DB2 études et/ou production : consultant, auditeur, tuning, assistance, optimisation, administration, outillage, debugging… (voir mission représentative : UNEDIC Janv. 2005)



Systèmes

 gros systèmes IBM sous DOS, VM/CMS, OS/VS, MVS/XA, OS/390, Z/OS, SYSPLEX



Langages

 COBOL, Assembleur, SQL, PL1, MARK4 et 5, FORTRAN, DL1, REXX, Macro ISPF, CLIST, JCL…



TP, SGBD

 DB2 data-sharing, IMS DB/DC, CICS, SCREEN, IDMS, CDMS, VSAM…



Outils / méthodes

 TSO / SPF, CA/PLATINUM, IBM DB2 tools, BMC, MAINVIEW, OMEGAMON / PE, STROBE, TMON, FILEAID, OPTIM, TWS, GEPILIV / ENDEVOR, MQSERIES, MERISE, WARNIER…



Nouvelles technologies et micro-informatique

 architecture n tiers, UML, HTML, J2EE (JSP, EJB…), WEBSPHERE (WSAD)…

 assembleurs (6502, Z80, 68000, ARM), BASIC, PASCAL, FORTH, C, C++, JAVA, FLASH...

 systèmes RiscOS, Linux, Windows



Formations

 Bac maths-élem

 Ecole privée International Business School (major promo)

 Autres formations chez IBM, autodidacte

 2004 : nouvelles technologies (J2EE/Websphere)



Langues

 Anglais (lu et parlé)

 Italien (compris mais peu parlé)



Mes compétences :

Assembleur

CICS

COBOL

DB2

dba

DL1

IMS

Mainframe

MVS

REXX