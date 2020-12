Adrien BITAN

Maître-praticien certifié en Hypnose Ericksonienne et en PNL par l'Arche, je mets le mieux-être et le changement entre vos mains grâce à l'Hypnose, l'EFT et la Logosynthèse, des outils efficaces en quelques séances.



Les applications sont très larges : Stress, Anxiété, Dépression, Phobie, Deuil, Insomnie, Hyper-émotivité, Traumatismes, Surpoids, Dépendances (alcool, tabac, drogues), Compulsions, Préparation aux examens et concours, Problèmes relationnels ou sexuels, Symptômes physiques.



Les séances durent 1 h 30 à 2 h ont lieu dans mon cabinet HYPN'Ose MIEUX-Etre à Montrabé tout près de Toulouse. Elles vous permettront d'éliminer les croyances qui vous empêchent d'atteindre votre objectif puis de mobiliser vos ressources inconscientes pour y parvenir.



