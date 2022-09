Adrien ADRIEN BITAN (BITAN)

Maître-praticien certifié en Hypnose Ericksonienne et en PNL par l'Arche Hypnose, j'accompagne les adultes et les adolescents avec l'Hypnose Ericksonienne, la PNL, l'EMDR, l'EFT, la Cohérence Cardiaque et d'autres outils efficace.

Je donne des centaines de séances par an depuis une dizaine d'années.



Les applications sont très larges : Stress, Anxiété, Dépression, Phobie, Deuil, Insomnie, Hyper-émotivité, Traumatismes, Surpoids, Dépendances (alcool, tabac, drogues), Compulsions, Préparation aux examens et concours, Problèmes relationnels ou sexuels, Symptômes physiques.



Les séances durent environ 1 h 30 ont lieu dans mon cabinet HYPN'Ose MIEUX-Etre à Montrabé tout près de Toulouse (31) et aussi en visio dans toute la francophonie.

Elles vous permettront d'obtenir du mieux-être dès la 1ère séance et des résultats durables avec 3 à 5 séances.



Vous trouverez plus de 100 avis sur mon site : http://www.hypnose-eft-toulouse.com/