Françoise LANGE

Psychologue clinicienne et neuropsychologue du vieillissement : suivi psychologique, entretiens de soutien pour la personne âgée et son entourage. Bilan neuropsychologique : mémoire, fonctions exécutives, fonctions instrumentales.



Psychologue au Pôle Autonomie Territorial Grand Versailles : MDPSH - APA



Hypnothérapeute : accompagnement au changement personnel et/ou professionnel.

Gestion du stress post-traumatique avec le RITMO© (Retraitement de lInformation Traumatique par les Mouvements Oculaires) créé par Lili Ruggieri.

Sophrologue : gestion du stress, préparation d'examens, sommeil, sport. Séances en groupe ou en individuel

Spécialisée dans les troubles du sommeil et personnes âgées.



Mes compétences :

Neuropsychologie du vieillessement

Psychologie

Plongée sous marine

Hypnose

Gestion du stress

Sophrologie