Joelle ANKAOUA

Inter Conseil + accompagne le bon développement des relations humaines au moyen de 4 expertises : la médiation, le coaching et la formation, l'échange des pratiques.

Vous nous consultez pour vous aider à établir l'approche la plus stratégique pour atteindre un objectif ou sortir d'un problème humain.



Les missions que vous nous confiez :

* Conduire une médiation pour accompagner la résolution amiable d'un conflit dans lequel vous ou des tiers sont impliqués dans l'entreprise.

* Accompagner un changement : aider à positionner un nouveau leader au sein de son équipe, aider une personne à résoudre un problème managérial...

*Coacher une équipe : de l'études des problématiques à la mise en œuvre du changement souhaité

* Former des personnes ou des équipes (efficacité personnelle et collective, management, développement personnel, formation Intra et sur mesure et Inter)

* Créer une synergie autour de l'échange et la capitalisation des pratiques (d'une fonction ou d'un métier)



A partir du modèle systémique et stratégique de Palo Alto, (certification à l'Institut Gregory Bateson de Liège et l'école du Paradoxe), un diagnostique est réalisé sur les difficultés voir souffrances ressenties par les équipes.



Médiateur'e professionnelle depuis quelques années, j'accompagne la résolution d'un conflit. Formée à la conduite du processus de médiation en trois entretiens (minimum)



Ayant bénéficié des enseignements d'Arlette Mucchielli sur le synergomètre (outils et processus de résolutions de problèmes en équipe), je suis dotée d'une approche particulièrement stratégique en cohésion d'équipe.



Mon parcours :



* Des études de psychologie expérimentale avec abandon par KO de ma thèse en collaboration avec l'Inserm.

* Un virage vers les ressources humaines en commençant par 2 années dans le recrutement en tant que consultante.

* Une bifurcation radicale en 89, vers la formation professionnelle avec le cabinet Centor Idep pendant presque 15 ans, c'est dire si j'ai pu m'y épanouir!



C'est à la suite de son douloureux rachat en 2003, que j'ai choisi l'aventure d'ouvrir ma société.



Depuis, j'ai fait de belles rencontres, participé à des partenariats stimulants et surtout, tracé de nouvelles routes avec des compétences enrichies et maîtrisées.



Ce qui m'importe : les liens, le contexte, l'interaction comme plus petite unité de communication. Le tout comme sur un trapèze, dans un équilibre toujours en mouvement.



Psychothérapeute et hypnothérapeute, je vous reçois aussi à mon cabinet de Saint Genis les Ollières 69290



Mes compétences :

Médiation

Management

Gestion des conflits

Coaching

Formation

Négociation

Communication

Accompagnement

Analyse systémique

Thérapies brèves

Relations humaines