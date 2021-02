Http://www.ifac-formations.com



Passionné par l'être humain et son fonctionnement, j'ai développé mon expertise dans le domaine de la pensée stratégique. Je suis actuellement :



> Médaillé de bronze des Championnats du Monde de Lecture Rapide à Singapour (2016).

> Coach professionnel diplômé (RNCP niveau 1 - équivalent Master 2).

> Formateur accrédité en PNL (Programmation Neuro Linguistique), certifié par son co-créateur, le Dr. Richard Bandler.

> Formateur et Formateur de Formateurs pour le Pr. Tony Buzan (inventeur du Mind Mapping), en Techniques de Mémorisation, en Mind Mapping et en Lecture Rapide.

> Représentant exclusif du Pr. Tony Buzan en Europe.



Précédemment ingénieur en systèmes d'information, j'ai pu travailler sur certains des plus gros projets stratégiques du groupe PSA Peugeot Citroën, en tant que chef de projet monde (refonte total du système d'information RH, puis Logistique).



Pour en savoir plus sur moi et sur ma carrière, veuillez vous référer à ma biographie en français : https://ifac-formations.com/michel-wozniak/



Si vous souhaitez construire avec moi votre réseau professionnel, contactez-moi à l'adresse : contact (arobase) ifac-formations (point) com



Dans l'attente de vous compter parmi mes contacts,



Cordialement,



Michel Wozniak



Mes compétences :

Ingénierie

Informatique

Logistique

Système d'information

Gestion de projet

Lecture Rapide

Formation

Techniques de Mémorisation

Mind Mapping

Programmation Neuro Linguistique

Coaching professionnel

Pensée stratégique