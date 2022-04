Isabelle MARQUANT

Formatrice indépendante en immobilier et en banque, je peux intervenir en immobilier d'habitation ou commercial. J’ai animé des ateliers en caisse d’épargne dans le cadre de la DCI pour l’ENFI et je peux former en IOBSP.

J’ai une expérience en cabinet de courtage spécialisé en regroupement de crédits.

J’interviens sur toute la France.



N'hésitez pas à me contacter au

06.19.29.20.65



Mes compétences :

Formation professionnelle

Recrutement

franchise

Gestion de patrimoine

Financement immobilier

Fiscalité

Regroupement de credits

Droit immobilier

Gestion immobilière

Immobilier d'entreprise

Formatrice IOBSP