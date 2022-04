Blandine FOURNIER

Curieuse et toujours à la recherche de nouveautés, j'évolue sur différents marchés alimentaires et développe des produits avec des PME françaises pendant plus de 15 ans.



Apres mon tour du monde et le tour des rayons, je veux continuer a apprendre et promouvoir les talents de mon pays, surtout ceux de ma région d'origine les Hauts de France.



Faire un tour du monde c'est sortir de sa zone de confort. Depuis plus de 15 ans je fais du sport, une excellente occasion de se dépasser.



Allier plaisir, découverte, dépassement de soi et valoriser les talents de nos producteurs et artisans locaux, c'est l'ambition de mon nouveau projet.