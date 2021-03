Florian SCHINKEL

. Animation du réseau maintenance : Mise en œuvre du suivi et prévisionnel consommables, gestion par GMAO. Suivi des indicateurs qualité, interface clients à l'amélioration permanente des gammes maintenance, formations continues des techniciens.

. Négociation : mise en place de référencements auprès de grands groupes nationaux pour la gestion/rentabilité, éditions des budgets et coûts investissements projets, études des matériels et leurs meilleurs choix possibles,

. Gérer : Planification techniciens / chefs de chantier, chiffrage des devis, gestion sous-traitance et contrats rattachés, évolution matériels, modification conception des bâtiments, réunion technique, finalisation DOE, contrôle facturations, relances et règlements.

. Fidéliser : Améliorations des relations clients, coûts et groupements des interventions sur leurs secteurs géographiques, audit satisfaction clients et optimisations ultérieures.

. Conseiller et suivre: Auditer et proposer des solutions adaptés sur de linvestissement à moyen terme pour lévolution en rapport à la réglementation actuelle et futur, veille technologique des produits et leurs environnements.

. Polyvalence métiers, polyvalence produits : Se donner les moyens de suivre et daccomplir les objectifs sur les nouveaux métiers et secteurs dapplications fabrication et aujourdhui aux nouvelles technologies vidéosurveillance IP - Réseau informatique , détection incendie Multi-SSI, malveillance, Sonorisation de sécurité, contrôle d'accès biométrique & mécanique, depuis plus de 20 Ans.



Bâtiment

Management

Gestion de projet

Microsoft PackOffice (Word, Excel, Powerpoint, Outlook)

réseau maintenance

budgets

Microsoft Word

Microsoft Windows XP Pro, 7,10

Audit

BTP

Ingénierie