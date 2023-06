Sabah AZZAOUI

Dynamique et proactive, je vous propose d’élaborer et de coordonner les plans d’action et moyens nécessaires à la réalisation de vos objectifs ambitieux.



MES COMPETENCES MANAGERIALES

Encadrement d'équipe (2 à 3 chefs de plateau / 10 à 15 superviseurs/ 100 à 200 Etp)

Gestion simultanée de plusieurs comptes clients stratégiques (CA€ annuel supérieur à 5000 K€)

Garantie de l’atteinte des objectifs clients et internes intégrant la mise à disposition des moyens nécessaires à la réalisation de ceux-ci (applicatifs, supports, et via la montée en compétence des collaborateurs, accompagnement, formation initiale et continue…)

Garantie de la cohésion d’équipe et de l’adhésion aux projets (objectifs individuels et collectifs)

Animation de réunions (comités de pilotages client/ Réunion teams /EAP)

Participation au comité de direction

MES COMPETENCES OPERATIONNELLES

Expertise télévente en BtoB & BtoC (banque, assurances, opérateur énergie, opérateur de téléphonie, médias)

Responsabilité de la relation commerciale et de l’image de marque de l’Entreprise, au travers d’échanges constructifs avec le client et l’encadrement.

Garantie du suivi de l’activité : analyse des tableaux de bord et reportings, identification des écarts et mise en place d’actions correctives

Préparation des budgets, dimensionnement des activités, suivi des chiffres d’affaires et des coûts, facturation.

Garantie de l’application des procédures qualité sur ses opérations (NF345, LRS).

Prospection commerciale et développement du business interne (évolution constante du périmètre confié ).



Mes compétences :

banque

pilotage

btob

relation client

commercial

encadrement

call center

médias

gestion

management

Fidélisation client

Marketing relationnel

Gestion de projet

Gestion de la relation client

Marketing direct

Marketing opérationnel

Développement commercial

Réponse aux appels d'offres

Business development

Externalisation