Isabelle MARQUANT

Jeune femme de 38 ans, j'ai 15 ans d'ancienneté dans l'audiovisuel. Passionnée par mon métier, travailleuse, dynamique, autonome, j'aime cependant beaucoup le travail d'équipe.

J'ai commencé au bas de l'échelle, mais j'ai travaillé tout au long de ma carrière pour apprendre et progresser. Mon professionnalisme, mes capacités d'adaptation, ma bonne humeur et mon sens du relationnel m'ont permis d'évoluer.



Je cherche maintenant à élargir mon espace professionnel, et pourquoi pas à changer d'horizon si cela me permet de m'épanouir davantage et de relever de nouveaux défis.

J'ai envie d'être inspirée, d'être utile, de rire, de rencontrer des gens, de m'impliquer, de travailler, d'apprendre, de collaborer, de tisser des liens, de m'accomplir personnellement et professionnellement... si le bonheur existe, il faut l'attraper, et si il n'existe pas, alors il faut le créer !!!



Mes compétences :

Relationnel+professionnalisme

Leadership

Autonome et responsable

Coordination d'équipes

Anglais courant

Relation client

Réseaux sociaux

Logistique

Zen

Internet